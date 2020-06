Exclusief voor abonnees Onbekende Duitser Blessin nieuwe coach KVO 08 juni 2020

00u00 0

Exit Adnan Custovic bij KV Oostende, ook dat is nu officieel. De Bosniër - pas sinds begin maart aan de slag bij de kustclub - wordt vervangen door de Duitser Alexander Blessin (47). Een nobele onbekende. De Duitser was de voorbije acht seizoenen aan de slag bij de jeugdploegen van RB Leipzig. Het is voor het eerst dat hij hoofdcoach wordt van een team. Executive president Gauthier Ganaye gaf wat uitleg op de clubwebsite. "We willen een spelstijl hanteren gebaseerd op 'counterpressing' en data.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen