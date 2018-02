Onbekend nummer Toots Thielemans ontdekt 03 februari 2018

In de VRT-archieven is een tot nog toe onbekend nummer opgedoken van de jazzmuzikant Toots Thielemans, die in 2016 overleed. Thielemans schreef 'Painted faces' in opdracht van de toenmalige BRT en het nummer werd in 1980 opgenomen tijdens een concert in Flagey. In de opname is Thielemans zelf te horen en wordt hij begeleid door pianist Michel Herr, maar het nummer zelf werd nooit uitgebracht. "Toots en ik hebben het amper één of twee keer gespeeld reageert Herr. Ik was het zelfs vergeten. Een bijzonderheid dus!"