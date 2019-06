Exclusief voor abonnees Onbegrijpelijk 08 juni 2019

Ik vraag mij af hoe het mogelijk is dat die leerkracht nog aan de slag was. Wordt er dan in het onderwijs niet opgevolgd wie men aanneemt? Dus een pedofiel die in één school geschorst is, omdat er een onderzoek loopt, kan zomaar in een andere school beginnen les geven? Dit is onbegrijpelijk.

Ingrid Charlier

