Onbegrensd geldkanon stelt beurzen niet gerust Sven Watthy

24 maart 2020

04u57 2 De Krant De Amerikaanse centrale bank zet nog meer middelen in dan tijdens de grote financiële crisis. Ze zal "de nodige bedragen" aan staatsschulden en woonleningen opkopen om te verzekeren dat het geld blijft stromen.

Centrale banken zijn de enige beleggers ter wereld die geld kunnen maken uit het niets, om er dan dingen mee te kopen tegen eender welke prijs. Het is hun grootste wapen om cash in het systeem te pompen op momenten van algemene paniek, wanneer iedereen liefst alles waar hij recht op heeft zo snel mogelijk op de eigen rekening ziet.

Grootste stap ooit

De Federal Reserve, de centrale bank van de VS die toeziet op de belangrijkste economie die niet toevallig ook de belangrijkste munt gebruikt, zet de sluizen nu helemaal open. Ze zal ongelimiteerd dollars creëren om schuldpapier op te kopen van de Amerikaanse overheid, bedrijven en uitstaande woonleningen. Op die manier levert de Fed "de nodige bedragen" om de "stroom van kredieten te ondersteunen richting werkgevers, consumenten en bedrijven".

Nog nooit ging de meest richtinggevende van alle centrale banken zo diep. Zelfs niet toen roekeloze bankiers het hele financiële systeem op de rand van de afgrond hadden gebracht, een dikke tien jaar geleden.

"De Fed kan het coronavirus niet oplossen, maar wel de rust op de markten laten terugkeren", zei strateeg Marc Eeckhout van privébank Puilaetco recent in deze krant. Dat is zelfs met ongelimiteerd geld nog niet gelukt.

De honger naar cash bij beleggers blijft zo groot dat ze hun aandelen nog altijd verkopen aan steeds lagere prijzen. Europese beurzen sloten bijna 3% lager en ook Wall Street begon met donkerrode cijfers aan een nieuwe beursweek. Voor het weekend waren er een paar positieve dagen geweest, die een klein deel van de beurscrash hadden goedgemaakt.

Verschillende analisten vatten de beursreactie gisteren samen als "de markten verwachten nóg meer". Maar wat gaat er boven een geldkanon met eindeloze munitie? Politici in het Amerikaanse congres, een paar kilometer verderop in Washington D.C., laten het na hun duit in het zakje te doen.

Terwijl de Amerikaanse centrale bank letterlijk alles in de strijd gooit, raakten Amerikaanse senatoren het zondag niet eens over ingrijpende maatregelen. Ondertussen liggen bedrijven wekenlang stil, en tuimelen miljoenen Amerikanen de werkloosheid in.

De VS is één van de laatste westerse landen waar nog geen concreet reddingsplan voor bedrijven is afgeklopt. In België kwam dat er op zondag, toen de banken uitstel voor leningen tot eind september toestonden en de overheid zich tot 50 miljard euro borg stelde voor nieuwe, kort lopende leningen voor bedrijven in nood.