Onafhankelijk panel beslist over 15 Russen 05 februari 2018

00u00 0

Het IOC zet de deur voor dertien Russische atleten en twee trainers gedwongen op een kier om alsnog deel te mogen nemen aan de komende Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Die beslissing komt er nadat het TAS vorige week geoordeeld had dat er bij 28 geschorste atleten onvoldoende bewijs was om ze te bannen. Van die 28 zijn er 13 die inmiddels niet meer actief zijn in de sport, maar de rest maakt dus nog een kans om op 9 februari aan de start van de Spelen te staan. Een onafhankelijk panel, onder leiding van Valérie Fourneyron, de voormalige Franse minister van Sport, zal nu beslissen of de Russen mogen deelnemen of niet. Helemaal blij is het IOC niet met de beslissing van het TAS. "We zijn teleurgesteld en verrast", zegt voorzitter Thomas Bach. "Dit bewijst dat er dringend iets moet veranderen aan de structuur van het TAS." (NVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over TAS

sport

sportevenement

IOC

sportdiscipline