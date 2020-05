Exclusief voor abonnees Omzetverlies werd niet kleiner door heropening winkels 19 mei 2020

00u00 0

Ondanks de heropening van de winkels vorige week maandag, ligt de gemiddelde omzet van de Belgische ondernemingen nog altijd ongeveer 30% lager dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit de enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG). Het is zelfs een lichte achteruitgang ten opzichte van de week daarvoor, toen het omzetverlies op 29% werd geraamd. De doorgevoerde versoepelingen leidden wel tot een herstel bij de non-foodwinkels. Die maakten afgelopen week nog melding van een omzetdaling met 25%, tegenover een verlies van bijna 70% in de weken daarvoor. Voor de handelssector in zijn geheel bedraagt het omzetverlies nog 36%, een minder zwaar verdict dan de vorige weken (-51%). Ook de sector vervoer en opslag liet door de heropening van de winkels tekenen van herstel zien.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen