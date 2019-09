Exclusief voor abonnees Omstreden vaper komt naar België 05 september 2019

De omstreden e-sigaret Juul is vanaf 17 september verkrijgbaar in ons land. Die vaper is in de VS razend populair. Vooral bij jongeren, omwille van de fruitsmaakjes en het hippe design. Juul werkt met zeer hoge dosissen nicotine, en autoriteiten zeggen dat er bij de jeugd al een echte verslavingsepidemie is ontstaan. De fabrikant probeert de kritiek in Europa voor te zijn door preventiemaatregelen aan te kondigen. Zo zal het bedrijf een verkoopverbod voor jongeren onder de 18 inlassen. In een 'Belgische' Juul komt ook minder nicotine.

