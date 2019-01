Omstreden Rubens-tekening verkocht voor meer dan €7 miljoen 31 januari 2019

Een tekening van Peter Paul Rubens is onder de hamer gegaan voor ruim 8,2 miljoen dollar, of bijna 7,2 miljoen euro. Het werk - een naakte jongeman met geheven armen - was het topstuk uit een collectie kunstwerken van de Nederlandse koninklijke familie. Ze werden door prinses Christina naar veilinghuis Sotheby's in New York gebracht. Dat schatte de opbrengst van de Rubens vooraf op 'slechts' 3 miljoen dollar. De veiling van de Rubens was erg omstreden in Nederland. Velen vonden dat de koninklijke familie eerst Nederlandse musea de kans had moeten geven om het werk te kopen.

