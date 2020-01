Exclusief voor abonnees Omstreden Gentse biomassacentrale komt er toch, maar enkel voor afval van hier 20 januari 2020

00u00 0

De biomassacentrale die vier jaar geleden tot de val van Vlaams energieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) leidde, komt er dan toch. Ontwikkelaar Belgian Eco Energy heeft de financiering van 100 miljoen euro rond voor een centrale in de Gentse haven. Begin 2022 denkt het bedrijf ze te kunnen opstarten. Het nieuwe project zal wel een pak kleiner zijn dan het oorspronkelijke plan, zegt CEO Michael Corten in 'De Tijd'. Eerst zou er nog plantenafval uit Spanje, Afrika en Brazilië als brandstof worden aangevoerd, maar nu zal de centrale enkel draaien op houtafval van containerparken en bedrijven uit de regio. "Voor geïmporteerde biomassa is geen draagvlak meer. Wij zullen ons houtafval met binnenschepen aanvoeren uit de omgeving. Van verder dan Amsterdam zal het niet komen." De centrale zal jaarlijks 20 megawatt elektriciteit en 50 megawatt warmte produceren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis