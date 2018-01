Omstreden boek wordt tv-reeks 00u00 0

Er komt een tv-reeks gebaseerd op 'Fire and Fury', het omstreden boek over het eerste jaar van Donald Trump als president. Financieringsbedrijf Endeavor Content zou de film- en televisierechten op het werk van journalist Michael Wolff hebben gekocht. Op welke zender de serie zal verschijnen, is nog niet bekend. 'Fire and Fury' kwam uit op 5 januari en is momenteel het bestverkopende boek ter wereld.