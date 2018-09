Omstaanders tillen auto op om leven fietser te redden 07 september 2018

00u00 0

Een 60-jarige fietser uit Houthulst dankt zijn leven aan het kordate ingrijpen van zes omstaanders gisteren in het West-Vlaamse Houthulst. Toen Marc P. met zijn fiets de parking van een supermarkt passeerde, werd hij opgeschept door een wagen. Hij ging over de motorkap, vloog in de lucht en kwam met zijn hoofd klem te zitten onder de wagen. De brandweer en MUG-heli waren al onderweg, maar zes omstaanders besloten niet te wachten. Onder hen ook de zoon van de brandweercommandant die toevallig ter plaatse was. Samen tilden ze de 1.200 kilo zware auto op om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Daarmee voorkwamen ze dat hij lange tijd klem zat. De zestiger werd aanvankelijk kritiek naar het ziekenhuis gebracht. "Maar hij stelt het nu goed en heeft mogelijks zelfs niks gebroken", zegt zijn vrouw. "We mogen van veel geluk spreken en moeten de mensen die de auto optilden erg dankbaar zijn." (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN