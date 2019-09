Omstaanders redden Belg (44) uit brandend wrak in Oostenrijk CHAUFFEUR OVERLEDEN CMG

24 september 2019

05u00 0 De Krant Bij een ongeval op een snelweg in het Oostenrijkse Tirol is een Belg (44) aan de dood ontsnapt. De man zat als passagier vast in een wagen die in brand vloog, maar werd door omstaanders bevrijd. Over de identiteit van de bestuurder, die om het leven kwam, is voorlopig niets geweten.

Het ongeval gebeurde zondag om 21.35 uur op de A12 in de buurt van Innsbruck in het Oostenrijkse Tirol. De personenwagen wilde volgens de politie op het laatste moment de afrit Hall/West nemen. De wagen maakte een zeer scherpte bocht naar rechts om de afrit nog te halen, maar raakte bij dat manoeuvre een ander voertuig.

De wagen met de Belgische passagier vloog tegen de vangrail, tolde rond zijn as en kwam brandend tot stilstand tegen de rijrichting in. "Het voertuig was meteen in brand gevlogen", klinkt het in een communiqué van de politie. "Drie andere bestuurders konden de 44-jarige Belg bevrijden uit het brandende wrak. Bij de bestuurder lukte dat niet. Die overleed ter plaatse in het volledig uitgebrande voertuig."

Moeilijke identificatie

Of de overleden bestuurder ook een Belg is, wordt nog volop onderzocht. De identiteit van het slachtoffer kon nog niet worden achterhaald omdat het lichaam volledig verkoold is. De 44-jarige Belg werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de aangereden wagen, een 47-jarige Oostenrijker, kwam met zijn wagen tot stilstand tegen de vangrail en raakte lichtgewond. (CMG)