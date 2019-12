Exclusief voor abonnees Omolo en Gory out tot winterstop, zorgen om Hubert 09 december 2019

De ziekenboeg zit eivol bij Cercle Brugge. Binnen het kwartier moest Storck tegen Genk twee noodgedwongen wissels doorvoeren, en zowel Gory (hamstring) als Omolo (onderbeen) vallen voor meerdere weken uit. "Ito viel in een duel op het been van Omolo, dat vervaarlijk begon te zwellen. Ik denk dat we Johanna voor de winterstop niet meer op het terrein zien", sakkerde Storck.

