Omolo (cercle) wint FIFPro Merit Award 15 november 2019

Johanna Omolo, de Keniaanse middenvelder van Cercle Brugge, is met zijn 'Johanna Omolo Foundation' in de prijzen gevallen. Sinds 2016 zorgt Omolo dat intussen 80 kinderen die in armoede opgroeiden in zijn geboortestad Dandora een beter leven kregen op basis van ontwikkeling en opleiding. Daar krijgt Omolo nu de FIFPro Merit Award voor, waar een cheque van 25.000 dollar aan verbonden is. Met dat geld wil Omolo een bibliotheek laten bouwen in Dandora. (LUVM)