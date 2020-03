Exclusief voor abonnees Omloop-winnaar Stuyven scoort opnieuw... nu met een feestkostuum 03 maart 2020

Daags na zijn succesvol Vlaams openingsweekend troffen we Jasper Stuyven (27) aan bij herenboetiek LEF op de Vismarkt in Leuven. De modebewuste winnaar van de Omloop en vijfde van Kuurne-Brussel-Kuurne kwam er naar goede gewoonte wat nieuwe broeken en hemden kopen. Al had hij gisteren wel een specifiek doel. "Mijn zus (Jolien, red.) trouwt in april, dus maak ik van een feestkostuum mijn absolute prioriteit", klonk het. Stuyven is 'kind aan huis' bij LEF. Hij koopt er zijn vrijetijdskledij. "Het is nu de derde keer dat ik hem kleed. Ik heb verschillende merken in de winkel, maar ze matchen allemaal sterk met elkaar. Jasper kan hier eigenlijk alles vinden buiten koerskledij", lacht uitbater Piet Hermans. Bij de eerste pasbeurt was het al meteen raak, wat het nieuwe kostuum betreft. Het resultaat ziet u op de bijhorende foto's. "Ik shop eigenlijk wel graag en zeker bij LEF omdat ze een mix bieden van verschillende kledijtypes: van casual tot gekleed. Ik loop altijd rond in trainingen, soms drie weken lang en dan kan ik er echt van genieten om tijdens mijn vrije tijd 'normaal' gekleed te zijn. Ik draag ook niet altijd dezelfde stijl, maar wel vaak hemdjes omdat ik dat echt comfortabel vind. Nieuwe broeken kunnen er ook altijd wel bij", aldus Stuyven, die vandaag Le Samyn rijdt en zondag aanzet in Parijs-Nice (8-15 maart).

