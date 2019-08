Exclusief voor abonnees Omgeving Notre-Dame 10 dagen dicht 14 augustus 2019

Vier maanden na de zware brand in de Notre-Dame in Parijs, zijn schoonmakers begonnen met het opruimen van vrijgekomen looddeeltjes. Naar schatting zou 400 ton van het materiaal gesmolten zijn, onder meer afkomstig van de verwoeste spitstoren. Voor wie een citytrip plant: de werken zullen twee maanden duren. De rechtstreekse omgeving van de Notre-Dame is de komende 10 dagen ontoegankelijk. (OSG)

