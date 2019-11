Omgekomen tijdens politiewerk? Dan geldt schuldsaldo niet BJM

13 november 2019

Een politieman heeft in de kleine lettertjes van zijn schuldsaldoverzekering ontdekt dat hij niet gedekt is als hij de komende twee jaar tijdens de werkuren overlijdt. De politievakbond VSOA vindt zo'n clausule niet kunnen: "Sommige verzekeraars discrimineren politiemensen, gewoon omdat ze hun werk doen."

De vakbond eist nu dat de overheid dergelijke clausules in de toekomst verbiedt en anders bij een eventueel drama zelf de schulden van de nabestaanden draagt.

Binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) is verontrust door het bestaan van zo'n clausule en belooft de zaak te onderzoeken. AG Insurance, dat zo'n clausule heeft, benadrukt dat het bedrijf die in meer dan dertig jaar nog nooit heeft toegepast en voortaan ook nooit meer zal toepassen. "Ook al staat het zo in het afgesloten contract.”