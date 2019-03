Omgekeerde wereld: Niet aanwezig op klimaatmars is ook spijbelen 14 maart 2019

Scholen tikten de voorbije weken spijbelaars op de vingers als ze deelnamen aan één van de vele klimaatmarsen. Maar in Beveren doet zich nu het omgekeerde voor. De Sint-Maartenschool en het Koninklijk Atheneum organiseren vrijdag een klimaatmars door het centrum van Beveren. Het gaat om een initiatief van de scholen, en dus is deelname verplicht. Wie niet gaat, is onwettig afwezig en wordt dus beschouwd als een 'spijbelaar'. Er klinkt kritiek bij een aantal ouders omdat de leerlingen geen vrije keuze wordt gelaten en er geen alternatieve activiteiten zijn voorzien. Om diezelfde reden heeft een derde secundaire school afgehaakt voor de mars. Er worden zo'n 2.000 scholieren verwacht.

