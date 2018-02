OMER, de zelfgekweekte inktvis Iets om mee uit te pakken, maar wel véél werk 14 februari 2018

Goudvissen, misschien al eens een guppy of een clownvis: exotischer worden de bewoners van het gemiddelde Vlaamse aquarium doorgaans niet. Niet zo bij hobbybioloog Hans De Blauwe (56) uit het West-Vlaamse Dudzele: bij hem zwemt er een zeekat rond - een inktivssensoort. Het dier is bovendien volledig zélf gekweekt. Omer, zoals het beest gedoopt werd, is het resultaat van een vondst zwarte eitjes die De Blauwe in oktober vond op het strand van Zeebrugge. In totaal werden er twaalf zeekatten geboren. "Maar slechts eentje wilde eten en overleefde het", zegt de hobbykweker. "Het diertje is nu zo'n 5 centimeter groot en stelt het goed." Enig probleem: Omer eet enkel bewegend voedsel. "Dus moet ik bijna elke dag naar het strand op zoek naar steurgarnalen. Best arbeidsintensief, dus laat ik Omer wellicht vrij rond de paasvakantie. Bovendien zal het aquarium binnenkort te klein worden", aldus nog De Blauwe. De dieren worden tot 40 cm groot. (BBO)

