Omer-brouwer investeert in nieuwe bottelarij 20 december 2018

00u00 0

Na de bouw van een nieuwe brouwzaal in Bellegem zal Brouwerij Omer Vander Ghinste volgend jaar investeren in een nieuwe bottelarij en een logistiek centrum in Zwevegem. Dit moet de brouwer van merken als Omer en Le Fort toelaten om aan de groeiende vraag naar zijn bieren te voldoen. Dit jaar is immers de kaap van de 100.000 hectoliter overschreden. "Terwijl de vraag naar pils stagneert, blijft de markt van de speciaalbieren aantrekken en we zien nog veel mooie opportuniteiten", vertelt Nicolas Degryse van de brouwerij. "We zitten op twee kilometer van de Franse grens, dus die markt, met groot groeipotentieel, ligt letterlijk voor onze neus. Maar ook verder liggen er zeker nog mogelijkheden." De productiecapaciteit ligt nu op180.000 hectoliter. Hoeveel de nieuwe bottelarij en het logistieke centrum zullen kosten, wil de brouwer niet kwijt.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN