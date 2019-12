Exclusief voor abonnees Omdat ze te perfect willen zijn: stress een probleem voor 3 op de 10 jongeren 06 december 2019

00u00 0

30 procent van de jongvolwassenen ervaart problematische prestatiedruk. Dat blijkt uit een enquête van de Socialistische Mutualiteiten. 91 procent van de jongeren tussen 18 en 25 jaar voelt dat de lat op school heel hoog ligt, 64 procent zegt ook in zijn of haar sociaal leven druk te voelen om te presteren. De grote schuldige: FOMO, de zogenaamde 'fear of missing out'. Jongeren vinden het lastig als hun vrienden iets leuks doen en zij er zelf niet bij kunnen zijn. Ze vergelijken hun leven ook met dat van anderen, 40 procent vraagt zich af of ze niet te veel bezig zijn met wat anderen doen en 37 procent vreest dat het leven van hun vrienden interessanter is. Volgens de onderzoekers is perfectionisme duidelijk een trigger voor deze fenomenen. Ongeveer 40 procent van de jongeren valt in de categorie perfectionist, tegenover 23 procent van de gehele bevolking.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis