Omdat we nu eenmaal álles in handtas stoppen

Portemonnee, gsm, sleutels. Zakdoekjes en snoepjes: dat ook. De meeste vrouwen proppen echt álles in hun handtas. Maar een kameleon? Nee, dat hadden we nog niet gezien. In het Toy World Museum in het Zwitserse Basel loopt momenteel de tentoonstelling 'Bags: Icons and Investments' en daar tref je de gekste exemplaren aan. 'Grandma's Bag Revisited' bijvoorbeeld, van de Nederlandse kunstenaar Ted Noten, die dus een kameleon onder een Louis Vuitton monteerde. Of 'The Guardian Angel' van het Nederlandse designersduo Carolien Vlieger en Hein van Dam, met een doordruk van een vuurwapen in de voorkant - geen aanrader om mee door de veiligheidscontrole op de luchthaven te geraken. De tentoonstelling is een eerbetoon aan de cultobjecten die handtassen vandaag zijn. Maar dat was niet altijd het geval. Pas in 1875 werd de eerste handtas met handvat ontworpen, want daarvoor droegen zowel mannen als vrouwen hun kostbaarheden aan een riem of in een buidel onder hun kledij. Alleen met de opkomst van nauw aansluitende jurkjes kwam de noodzaak om de buidel in de hand of aan de arm te dragen. (LB)

