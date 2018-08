Omdat niet elke kiezer van politiek houdt: politici tonen zich van hun beste kant op sociale media Redactie

17 augustus 2018

00u00 0 De Krant Een kruipende baby Demir, de verjaardag van oma Rutten, de kampgangers ten huize Beke. Politici geven meer dan ooit een inkijk in hun privéleven. Hun favoriete speelgoed: Instagram.

Zelfs N-VA-voorzitter Bart De Wever - nochtans jarenlang afwezig op sociale media - heeft de Facebookmicrobe te pakken. Een regendans in de Poolse bergen, dan weer een foto waarop hij krokodillen trotseert of danst met zijn dochter, van wie we weten dat ze onlangs op kamp ging met de scouts. "Politici beseffen heel goed dat persoonlijke foto's een deel van de kiezers kunnen aanspreken", aldus politicoloog Dave Sinardet (VUB). "Zeker het deel dat niet geïnteresseerd is in politiek, maar toch moet gaan stemmen." Die tendens is al een tijdje bezig, al heeft hij wel de indruk dat het de laatste tijd crescendo gaat. "Dat is vooral een gevolg van bijvoorbeeld Instagram, dat zich daar heel goed toe leent. Vroeger was dat meer iets voor mensen die met fotografie of mode bezig waren."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN