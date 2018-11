Omdat het niet altijd hiphop moet zijn: tijd voor cheerleaders in danswedstrijd 07 november 2018

U kijkt liever naar ánderen die veel calorieën verbranden? Dan stemt u beter af op 'Dance As One'. De vorige aflevering zagen we veel hiphop en urban passeren, maar vanavond mag het eens wat anders zijn. De Aira Girls uit Heverlee halen hun pomponnetjes boven en gaan aan het cheerleaden, terwijl de Voodoogang uit Antwerpen 'afrohouse' naar de dansvloer brengt. Twee stijlen die de jury niet vaak ziet. De twee groepen nemen het op tegen experimentele hiphop en een formatie die een combinatie van modern en jazz brengt. Wie zal het best presteren onder het strenge oog van de slowmotion-camera? En wie zal een plek in de kwartfinale bemachtigen? (TK)