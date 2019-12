Exclusief voor abonnees Ombudsman vraagt sociale huur pas in maart aan te passen 27 december 2019

De Vlaamse ombudsman wordt overstelpt met vragen van sociale huurders over de verhoging van de huurprijzen vanaf 1 januari. "Ik kreeg hier deze maand al zeker 50 vragen over", zegt ombudsman Bart Weekers. De Vlaamse regering besloot al in de lente om de huurprijzen van sociale woningen vanaf 2020 anders te berekenen. Er komt onder meer een energiecorrectie, waarbij grondig gerenoveerde woningen tot 600 euro per jaar duurder worden. "Op zich is dat niet het probleem, wel dat de huurders pas op de hoogte werden gebracht. Het is onbehoorlijk om forse huuropslagen zo laat mee te delen - zeker op een moment dat sociale verhuurkantoren zijn gesloten. De brieven hadden drie maanden eerder moeten worden gepost. Daarom zou het beter zijn om een overgangsmaatregel tot 1 maart in te voeren." (MAC)

