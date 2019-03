Ombudsman Handel krijgt vooral klachten over elektronica 15 maart 2019

Ontevreden consumenten die geen overeenkomst kunnen bereiken met hun handelaar, kunnen sinds 2017 terecht bij de Ombudsman voor de Handel. Bijna de helft (423) van de 990 klachten die de Ombudsman vorig jaar binnenkreeg, is ontvankelijk verklaard. Na tussenkomst van de dienst werd in 90% van de gevallen een akkoord bereikt tussen klager en bedrijf. De elektronicasector nam met 38% het leeuwendeel van de klachten voor z'n rekening, zo blijkt uit het jaarverslag. Op de tweede plaats staat de meubelsector (18%), gevolgd door die van de huishoudapparaten (14%) en vrijetijdsartikelen (7%). De klachten hielden vooral verband met de kwaliteit van het artikel, gevolgd door de levering, prijs, facturatie en garantie. Eén op de drie klachten heeft betrekking op een aankoop via internet.

