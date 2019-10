Exclusief voor abonnees Ombudsman betaalt zoekmachine om stroom aan klachten over De Lijn te stoppen 24 oktober 2019

Omdat reizigers van De Lijn hem overstelpten met klachten over de dienstverlening, heeft Vlaams ombudsman Bart Weekers beslist zoekmachine Google te betalen opdat zijn naam niet meer zou opduiken wanneer iemand 'klacht' en 'De Lijn' ingeeft. "Ik moet die mensen toch doorverwijzen naar De Lijn, waar ze een invulformulier hebben om klachten te bundelen", aldus Weekers. Vorige week raakte bekend dat de Vlaamse vervoermaatschappij dit jaar al een recordaantal klachten ontvangen heeft: 16.251 in vergelijking met zo'n 14.000 in heel 2018. Het gaat dan vooral over afgeschafte bussen en gebrekkige stiptheid. "Ik werd overstelpt", aldus nog Weekers. "Vaak ging het om impulsieve meldingen: 'Ik sta hier en mijn bus komt niet af.'"

