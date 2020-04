Exclusief voor abonnees Oma's trucjes (en veel meer) 11 april 2020

Een lekker dikke gids boordevol tips voor een simpel(er) leven in en rond je huis: in deze #blijfinjekot-tijden kunnen we er met z'n allen wel eentje gebruiken! Julia Watkins, thuiswerkende moeder en vrouw achter het succesvolle Instagram-account Simply Living Well, verzamelde er zo'n 150 in 'Simpel leven'. Tips die telkens de brug slaan tussen de zelfredzaamheid van vroeger en het ecologische bewustzijn van vandaag, verdeeld over vijf onderdelen van ons dagelijkse leven: de afvalzuinige keuken, duurzaam schoonmaken, natuurlijk gezond blijven, natuurlijke lichaamsverzorging en tuin & keuken. Aan alles is gedacht: van je eigen ketchup maken over tips voor drogen aan de waslijn tot een deugddoend voetbadje brouwen met pepermuntolie, soja en citrusvruchten. Praktische checklists maken het je makkelijker om komaf te maken met schadelijke spullen, en je hele huis - en lijf - een duurzame, gezondere upgrade te geven.

