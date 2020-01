Exclusief voor abonnees Oma's aan de top 25 januari 2020

Doorgaans bestaat hun publiek vooral uit kinderen, maar gisteren trokken Hanne, Klaasje en Marthe van K3 naar een woonzorgcentrum in Zedelgem om er een viertal oudere fans - tussen 90 en 102 jaar oud - te ontmoeten. "De sfeer was meteen heel ontspannen", aldus het trio. "We hebben samen een koffietje gedronken en gebakjes gegeten, en bingo gespeeld. Een van de vrouwen las een brief voor om ons te bedanken omdat we hun kleinkinderen gelukkig maakten, dat was zó ontroerend. Het was zalig om te zien hoe die mensen helemaal opfleurden." (jr)

