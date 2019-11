Exclusief voor abonnees Oma Paula uit 'Sesamstraat' overleden 12 november 2019

Actrice Paula Sleyp (88) is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als oma Paula in 'Sesamstraat'. Daarnaast speelde ze onder meer mee in 'Wittekerke' (VTM). Sleyp was in de jaren 60 ook te zien in het legendarische 'Kapitein Zeppos'. Daarin speelde ze de rol van roddeltante Liza. Voorts had ze ook nog rollen in 'Thuis' en 'Witse'. In 2010 stopte ze met acteren. Paula Sleyp kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen.

