Oma Irene (85) mag geen duosprong maken 03 september 2018

Ze is al 85, maar rustig in haar zetel blijven zitten is niks voor Irene Van Eyndhoven uit Brasschaat. Dit weekend wilde ze samen met twee van haar kleinkinderen, Marlies (28) en Anneleen (33), een duosprong maken. Daar droomde ze al lang van. "Haar kinderen waren niet erg enthousiast, maar we wilden oma dat plezier niet ontnemen", vertelt Marlies. "Vooraf moest ze toestemming vragen aan de huisarts - en die kreeg ze. Op vraag van de instructeur hebben we thuis ook met haar geoefend: we zaten alle drie naast elkaar op een stoel om onze benen te plooien en opnieuw te strekken." Vol enthousiasme trok het drietal dan naar het vliegveld van Hoevenen. Maar op het laatste moment blies de verantwoordelijke alles af: "Ze is niet soepel genoeg meer om op tijd haar benen in te trekken. Ik wil niet dat ze bij de landing één of beide benen breekt." Irene laat zich niet kisten: "Dan gaan we wel naar Spa. Daar maken ze zelfs duosprongen met personen met een beperking. Dat ik niet meer soepel ben? Da's relatief, hè. Enkel rechtstaan gaat soms moeilijk." Beide kleindochters deden hun duosprong wel, hun pittige oma moest toekijken. (FSE)

