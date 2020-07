Exclusief voor abonnees Oma De Block "euforisch" over eerste kleinzoon John 04 juli 2020

Maggie De Block (58) is voor het eerst grootmoeder geworden. Haar dochter Julie Asselman (32) is donderdag bevallen van een zoontje, John. "Alles verliep goed, iedereen euforisch", liet de liberale minister van Volksgezondheid weten op Instagram. "Bezoek in de kraamkliniek mag nog niet, dus genieten we op deze manier", schreef ze bij een foto van kleine John op haar smartphone. De nieuwe telg in de familie De Block meet 51,5 centimeter en weegt 3,6 kilogram. "Het is een gezonde baby, met alles erop en eraan", zegt Luc Asselman, de echtgenoot van De Block. "Ik heb vannacht ook voor het eerst bij een bomma geslapen. (lacht) We zijn heel blij, ook al mogen we John voorlopig nog niet zien. Door de coronacrisis wordt slechts één familielid toegelaten op de kamer, en die rol is natuurlijk voor zijn papa Jimmy. Normaal keert Julie maandag terug naar huis. We moeten dus nog een beetje geduld hebben." (WDS)

