Exclusief voor abonnees Om op te eten Isabelle A defileert in chocoladejurk 12 februari 2020

00u00 0

Hopelijk is het morgen niet te warm op het openingsgala van Salon du Chocolat in Brussel, het grootste chocolade-evenement ter wereld. Isabelle A (44) zal er defileren in een kleurrijke jurk die afgewerkt werd met chocolaatjes. De zangeres, die vorig jaar het album 'Sjokola' uitbracht, doet dat bovendien op de tonen van haar eigen muziek.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis