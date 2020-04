Exclusief voor abonnees Om (niet) op te eten 25 april 2020

Nog steeds niet overtuigd van het nut van handen wassen? Deze beelden van Tasha Sturm laten je die mening ongetwijfeld snel bijstellen. De Amerikaanse laboratoriumbiologe vroeg enkele jaren geleden haar 8-jarige zoon eventjes zijn handafdruk te planten in enkele petrischaaltjes met 'agar agar' (soort zeewier,red.) houdende bodem, nadat die enkele uren buiten had gespeeld. Het resultaat laat zich ongetwijfeld ook elegant voorschotelen in moleculaire sterrenrestaurants, maar eet je toch beter niet op. Na een weekje rusten in het petrischaaltje, waarbij de 'agar agar' de groei van micro-organismen bevordert, was de bodem namelijk veranderd in een wirwar aan bacteriën, microben en gisten. Sindsdien heeft de Amerikaanse er een hobby van gemaakt om geregeld haar ongewassen handen in een schaaltje te drukken, het kleurrijke resultaat te fotograferen en vervolgens met duidelijke boodschap aan de wereld te tonen. De gele en oranje dotjes zijn de schadelijke gisten, maar het is vooral met de witte vlekken oppassen geblazen. Dat blijken stafylokokken alias Staphylococcus aureus: onschadelijk op een gezonde huid, maar als ze een huid via bijvoorbeeld wondjes doordringen, kunnen ze ernstige infecties - van longontstekingen tot bloedstroominfecties - veroorzaken. Geniet van de beelden en ga daarna snel die handen wassen! (StV)

