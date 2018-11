Om het snelst Atomium beklimmen? Natuurlijk wint een Brusselaar dat 19 november 2018

Een Brusselse brandweerman heeft de 'Atomium Stair Race' gewonnen. In 3 minuten en 44 seconden beklom hij alle 528 trappen van het beroemde monument. Voor u denkt: 'dat kan ik ook', de deelnemers sleurden allemaal hun volledige brandweeruitrusting mee, inclusief zuurstoffles - alles samen weegt dat al snel 20 kilo. De ploegencompetitie werd gewonnen door een Frans team. Volgend jaar komt er waarschijnlijk een nieuwe editie, in juni al. "Want de inschrijvingen waren snel volzet: we moesten zelfs mensen weigeren", klinkt het bij de Brusselse brandweer. (WHW)