Om de drie dagen zwaar ongeval door slechte signalisatie

Gebrekkige verkeerssignalisatie zorgt elke week voor ongevallen met doden of gewonden. Per jaar gaat het om 114 ongevallen - of één om de drie dagen - die rechtstreeks gelinkt zijn aan ontbrekende, beschadigde of onvoldoende zichtbare verkeersborden. Mobiliteitsminister Bellot (MR) vermoedt dat het werkelijke aantal nog hoger ligt. "Als we minder verkeersdoden willen, moet er voldoende aandacht gaan naar de juiste verkeersborden op de juiste plaats, en daar loopt het nog vaak mis", zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen), die de cijfers opvroeg. Volgens mobiliteitsexpert Johan De Mol (UGent) gaat het vooral om de overvloed aan borden bij wegenwerken. Als beschadigde of ontbrekende borden worden vastgesteld, duurt het ook veel te lang voor dat wordt opgelost. (KAV)

