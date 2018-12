Om de 52 minuten beslissend tegen W.-Beveren 15 december 2018

Waasland-Beveren ligt Refaelov wel. Tegen geen enkele andere club uit 1A is hij beslissender. Als hij op het veld staat, is hij om de 52 minuten goed voor een goal of een assist tegen de Waaslanders. Ook tegen de buren van Lokeren haalt hij een erg hoog gemiddelde. Qua puntenoogst zit Refaelov ook aan straffe cijfers tegen W.-Beveren. Met 22 op 24 (bekermatchen inclusief) pakte Refaelov gemiddeld 2,75 punten per wedstrijd tegen de mannen van de Freethiel. Hij verloor nog nooit van de fusieclub. Alleen tegen Charleroi doet de Israëliër nog beter. Alle negen partijen die hij tegen de Carolo's speelde, won hij ook. Naast Club Brugge en Antwerp is Moeskroen de enige tegenstander waar hij nog niet tegen scoorde. STVV is dan weer de enige opponent waartegen hij nog geen doelpunt opzette. (SJH)

