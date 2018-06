Om de 5 jaar nieuwe lijst met zware beroepen 21 juni 2018

De lijsten met zware beroepen die mensen toelaten om vroeger met pensioen te gaan, zullen om de vijf jaar geëvalueerd worden. Dat zei minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) gisteren in de Kamercommissie Sociale Zaken. Binnen de publieke sector heeft Bacquelaine al een akkoord met twee vakbonden, al vinden coalitiepartners N-VA en Open Vld de lijst met zware overheidsberoepen veel te lang. De onderhandelingen over de private sector lopen. De hervorming moet begin 2020 in werking treden. Daarvoor moet er sowieso voor het einde van het jaar beslist worden.