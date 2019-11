Exclusief voor abonnees Om de 25 minuten sterft een olifant 20 november 2019

00u00 0

In veertig jaar tijd is de Afrikaanse olifantenpopulatie met 70 procent afgenomen. Er is dringend actie nodig om te vermijden dat de soort over twintig jaar uitsterft, waarschuwt natuurbeschermingsorganisatie WWF. "Om de 25 minuten sterft een olifant, afgeslacht voor zijn slagtanden. Ieder jaar worden 20.000 olifanten het slachtoffer van de ivoorhandel." Stropers werken voor "krachtige, georganiseerde criminele netwerken", die zich schuldig maken aan corruptie, witwaspraktijken en moord. Zij veroordelen olifanten tot een trage en pijnlijke dood, zegt WWF-veldcoördinator in West-Afrika Pauwel De Wachter. Het ivoor wordt illegaal verhandeld, en daarbij speelt België door zijn centrale geografische positie een rol. Ivoor reist vaak via Brussels Airport naar China. Tussen 2007 en 2016 nam de Belgische douane 3.616 ivoorproducten, voornamelijk uit Midden- en West-Afrika, in beslag, zegt WWF. De afname van de olifantenpopulatie gaat ook gepaard met een achteruitgang van de biodiversiteit in West-Afrika, ondervinden wetenschappers. Om het leefgebied van de olifant te beschermen en stroperij te bestrijden, lanceert WWF een fondsenwervingscampagne.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu