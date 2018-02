Om 11 uur naar z'n kipjes, pas 18 uur later terecht: dementerende rijdt 500 kilometer verkeerd door wegomlegging Jurgen Eeckhout

02 februari 2018

Bron: Eigen berichtgeving 1 De Krant Een 70-jarige dementerende man uit Assenede is liefst 18 uur vermist geweest nadat hij verkeerd was gereden door een wegomlegging. Na een rit van 500 kilometer viel zijn wagen in panne in Terneuzen, terwijl hij gewoon bij zijn kippen in Zelzate wou zijn.

"We kunnen er nu wel om lachen, maar woensdag waren we doodongerust", zegt kleindochter Cynthia Bassleer. Haar pépé Raphael De Meyere vertrok die dag om 11 uur van zijn woonplaats in Assenede om zijn kippen in Zelzate, een zestal kilometer verderop, te voederen. Alleen is de dementerende man daar nooit geraakt.

"Hij gaat iedere dag langs bij zijn kipjes. Het is de enige weg die hij nog kent en die hij alleen mag afleggen. Maar op een kruispunt waar er werken bezig zijn, ging het mis. Waar hij normaal gezien links moest afslaan, volgde hij de wegomleiding naar rechts. Omdat hij de baan niet herkende, bleef hij maar rijden."

Toen Raphael De Meyere wegbleef, sloeg de familie alarm. "De ergste scenario's gingen door ons hoofd. Wat als hij in het kanaal was gereden?" De zeventiger startte met een zo goed als volle tank en viel tot tweemaal toe zonder benzine. "Hij heeft van twee personen telkens acht liter benzine gekregen. Uiteindelijk viel hij donderdag om 5 uur in panne in Terneuzen na zeker 500 kilometer rijden. Daar vond een Nederlandse patrouille hem."

"Toen hij thuiskwam, was hij vooral erg moe. Het is voor ons, maar ook voor hem, niet duidelijk waar hij overal gezeten heeft. Nu mag hij niet meer alleen met de wagen rijden. We zullen ook een oplossing zoeken voor zijn kippen. Misschien verhuizen ze wel naar zijn tuin."