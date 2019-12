Exclusief voor abonnees Olympische test Koen Naert mislukt 02 december 2019

Koen Naert heeft in het Japanse Fukuoka een mislukte generale repetitie achter de rug voor de marathon op de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. De regerende Europees kampioen wou er het warme klimaat met een hoge luchtvochtigheid testen, maar finishte pas als achttiende en bleef met 2u15:51 meer dan acht minuten boven zijn persoonlijk record. Naert kende wel geen ideale voorbereiding door een voetblessure. Zo moest hij zich in de zomer tot alternatieve trainingen beperken. Maar hij had niet verwacht dat hij al na 8 km de kopgroep moest lossen. Ook zijn versnelling in de laatste tien kilometer bleef uit: "Voor een tijd van 2u15 kwam ik niet naar hier. Maar het ging gewoon niet. Het was een nachtmerrie." Op 29 maart hoopt Naert zich op het WK halve marathon in Polen een laatste keer te testen voor Tokio 2020. (BF)

