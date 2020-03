Exclusief voor abonnees Olympische Spelen en carrière aan zijden draadje Delfine Persoon 04 maart 2020

Het gaat nog altijd niet de goede kant uit met Delfine Persoon. De 35-jarige boksster begon zo'n twee weken geleden te sukkelen met een nekhernia. De pijn straalde niet alleen uit naar haar linkerarm, maar ze klaagde ook van verminderde kracht. Heel vervelend, want op 14 maart begint in Londen het olympisch kwalificatietoernooi, waar Persoon een ticket voor Tokio 2020 hoopt te bemachtigen. De politie-inspectrice consulteerde al verschillende dokters en onderging al meerdere tests - maandag nog een spiertest - maar die zijn niet erg positief of hoopgevend. Morgen krijgt Persoon nog een infiltratie, maar als die geen beterschap brengt, dreigt de West-Vlaamse onder het mes te moeten gaan. In dat geval riskeert ze niet alleen Londen te mislopen, maar zou het mogelijk ook fin de carrière zijn voor Persoon. Voorlopig weigert ze evenwel de handdoek te gooien en blijft ze dapper trainen, in de hoop dat haar kracht terugkeert en ze toch een gooi kan doen naar dat olympische ticket waarvoor ze alles op alles heeft gezet. (VH)

