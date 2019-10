Exclusief voor abonnees Olympische marathon wellicht in Sapporo, 800 km boven Tokio 17 oktober 2019

Wellicht geen olympische marathon in Tokio, maar wel in het meer dan achthonderd kilometer noordelijker gelegen Sapporo. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vergevorderde plannen om de marathon en het snelwandelen op de Olympische Spelen van volgend jaar te verplaatsen. De recente uitgave op het WK in Doha indachtig, kiest het IOC er liever voor om de lopers op een koelere plaats hun 42,195 km te laten afleggen. In Tokio is het in augustus gemiddeld 31 graden, in Sapporo ligt de temperatuur een vijftal graden lager. De internationale atletiekunie is van het voorstel op de hoogte gebracht. Een definitief besluit wordt volgend jaar verwacht. Voor heel wat atleten betekent de nakende beslissing wel een aanpassing. Koen Naert ging bijvoorbeeld al verkennen in de Japanse hoofdstad. "Jammer van onze investeringen, maar het is goed dat de organisatie aan de atleten denkt", vertelde hij bij Sporza.

