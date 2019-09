Exclusief voor abonnees Olympische limiet voor Kimeli en dan niets meer voor Belgen 07 september 2019

De avond begon goed voor de Belgen: op de 5.000m knalde Isaac Kimeli, die al zeker was van het WK, naar een nieuw persoonlijk record. Hij won in 13:13.02, 48 honderdsten onder de limiet voor Tokio 2020. Robin Hendrix finishte als 5de, in 13:22.69

