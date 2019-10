Exclusief voor abonnees Olympische lat ligt te hoog voor turnmannen 08 oktober 2019

Het contrast met de euforie bij de turnmeisjes kon moeilijk groter zijn: voor de mannen lag de olympische lat gisteren te hoog en dat kwam aan als een mokerslag. Het team had de lat voor zichzelf op 245 punten gelegd en hoopte zo in de top 12 te eindigen, maar al na het eerste toestel op het paard met bogen konden ze die ambitie begraven. Drie Belgische gymnasten kregen een puntaftrek na een val. En ook op de ringen turnde België niet stabiel. Op de vier andere toestellen scoorden ze wel solide. Noah Kuavita blonk uit op de sprong en Luka Van den Keybus op de grond, maar in totaal strandde België op 240,360 punten, ver buiten de top 12. Ook individueel kwam niemand in de buurt van een finale. (BF)