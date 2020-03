Exclusief voor abonnees Olympisch kwalificatietoernooi boksen stopgezet Komt er nog herkansing voor onze landgenote? 17 maart 2020

Wat eigenlijk niet mocht beginnen, is dan gisteren toch stopgezet: het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen. In het weekend werd er nog gebokst alsof er niets aan de hand was, zondag ging de organisatie over tot competitie achter gesloten deuren en gisteren zagen ze dan toch het gevaar voor de volksgezondheid in. Bovendien dreigden veel boksers door de quarantaine-maatregelen en reisbeperkingen niet meer te kunnen terugkeren naar hun land.