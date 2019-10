Exclusief voor abonnees Olympique Lyon 01 oktober 2019

Jason Denayer zit niet bij de selectie van Olympique Lyon voor de verplaatsing naar Leipzig, morgen in de CL. Hij werd zaterdag in het verloren competitieduel bij Nantes (0-1) vijf minuten voor tijd gewisseld. Lyon maakte bekend dat de verdediger - net als aanvaller Maxwell Cornet - out is met een niet nader genoemde blessure. (VDVJ)