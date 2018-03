Olympic Ledegem A-SV Anzegem 3-2 05 maart 2018

00u00 0

In de tweede minuut hield de bezoekende doelman Deprez Stewart van de 1-0. Met een schot vanuit de tweede lijn van Leenaert werd het dan toch 1-0. Na een fout op diezelfde Leenaert faalde De Gryse vanaf de stip niet. Na de rust meer balbezit voor de bezoekers en met een omgezette strafschop van Thibaut Demets kwam Anzegem terug in de match. Catry kopte echter snel de 3-1 binnen en Leenaert zag zijn kopbal tegen de lat gaan. Thibaut Demets zorgde in de slotfase nog voor een 3-2-eindstand.