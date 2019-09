Exclusief voor abonnees Olympic Charleroi-Thes Sport 0-1 30 september 2019

Eerste amateurklasse

Olympic had iets recht te zetten na de eerste nederlaag van het seizoen bij Rupel Boom. Sterkhouder Mbaye ontbrak wel. De eerste kansen waren voor de Draken langs Vanderbecq en Lamort, maar telkens kon de Thesdefensie de pogingen afblokken. Naar het einde van de eerste helft kwam Thes opzetten en kreeg Jeunen een unieke kans, maar de thuisdoelman kon knap redding brengen. Na de pauze werd Thes de betere ploeg. Een pegel van Jeunen zoefde voorlangs buiten. Even later moest Moriconi alles uit de kast halen op een kopbal van Vanaken. Aan de overkant was er nog eens gevaar met een afstandsschot van Durieux. Thes bleef domineren en klom via een vrije trap van Battista verdiend op voorsprong. Olympic kon geen vuist meer maken. Thes domineerde. Jammer was de onnodige uitsluiting van Stefani. Hij treuzelde te lang bij zijn vervanging vlak voor het einde.

