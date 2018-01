Olympiakos 22 januari 2018

Mirallas, Proto en Engels stonden gisteren in de basis bij Olympiakos, dat in de Griekse Super League met 3-0 van Xanthi won. Gillet viel in de 80ste minuut in.

